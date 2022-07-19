Оперному певцу Чельдиеву дали десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям
Оперного певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам лишения свободы за призывы к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростовский областной суд.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — постановил суд.
Гособвинение просило назначить певцу 11 лет колонии. Другие фигуранты дела, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, получили восемь и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
По данным следствия, в апреле 2020 года Чельдиев разместил в Сети видеоролик с призывами выйти на несогласованный митинг перед зданием правительства во Владикавказе, участники которого выступали против режима самоизоляции и ограничений на перемещения, введенных на фоне пандемии. Певца задержали в Санкт-Петербурге, было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Следствие отмечает, что во время транспортировки Чельдиева в Северную Осетию тот несколько раз ударил полицейского в лицо. Было возбуждено еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти.
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