Операторы связи прокомментировали новый проект Роскомнадзора
Операторы связи надеются, что Роскомнадзор в новом законопроекте о передаче данных пользователей учтет интересы как абонентов, так и операторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МТС и "Мегафона".
МТС заявил, что продолжает диалог с регулятором. В "Мегафоне" отметили, что ведут переговоры с регулятором и надеются, что закон "О связи" будет учитывать интересы абонентов и операторов.
При этом в "Мегафоне" уверены, что часть данных, которые указаны в проекте постановления, относятся к тайне связи и являются избыточными. По словам представителя компании, оператор не может разглашать номера звонивших, а также время соединения и объем передаваемой информации.
Постановление правительства, проект которого был опубликован на портале нормативных правовых актов, может обязать операторов выдавать Роскомнадзору личные данные о звонках и сообщениях абонента. В Минцифры уверены, что закон не нарушит тайну связи.
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