Роскомнадзор получит данные об абонентах операторов связи и их разговорах

Российских операторов связи обяжут предоставлять Роскомнадзору (РКН) сведения об абонентах, доступные им самим или правоохранительным органам. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что инициатива должна помочь в борьбе с серыми сим-картами, которые бесплатно раздают в местах скопления людей и используют в различных схемах мошенничества.

Как отмечается в проекте постановления, РКН получит доступ к паспортным данным абонентов: фамилии, имени и отчеству, месту жительства, дате рождения, номерам удостоверяющих личность документов. В ведомство будут передаваться аналогичные данные россиян, использующих корпоративные тарифы, при этом РКН получит сведения об организациях и их юридических идентификаторах.

Кроме того, РКН будут доступны используемые абонентами телефонные номера, данные договоров об оказании услуг связи, сведения о видах звонков, используемом для связи оборудовании.

Также ведомству предоставят информацию о фактах передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, передачи данных по мобильной сети.

Согласно проекту, эти сведения должны ежесуточно автоматически обновляться посредством подключения операторов к системе РКН.

