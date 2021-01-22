Операторы связи попросили оплатить им слежку за больными COVID-19

Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева компенсировать затраты, направленные на возобновление передачи ведомству данных о передвижении заразившихся коронавирусом граждан. В распоряжении РБК появилась копия письма главы АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой.

В Республике Бурятия, Оренбургской области, Приморском, Красноярском и Забайкальском краях заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,4 - 1,6 раз. Поэтому Минцифры рекомендовало операторам с 5 декабря возобновить выгрузку геоданных в информационную систему ведомств для отслеживанием за перемещениями граждан.

Серебряникова в письме отмечает, что возобновление системы требует привлечения дополнительных сотрудников и выделения ресурсов внутренних систем для обработки информации, а следовательно увеличивает издержки. Глава «Цифровой экономики» отмечает, что требования ведомства должны оформлять на договорной основе. Собеседники издания отметили, что раньше операторы не получали вознаграждение за передачу сведений.

Получить компенсацию за предоставление Минцифры информации о передвижениях операторы рассчитывают получить из резервного фонда правительства или из средств федерального проекта «Информационная инфраструктура».