Операторы дронов Росгвардии помогли выявить 14 нелегалов в Краснодаре
Операторы дронов Росгвардии оказывают содействие полиции в выявлении нелегальных мигрантов на строительных площадках. Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав кадры проверки жилых домов в Краснодаре, проведенной сотрудниками МВД при участии бойцов СОБР и ОМОН.
С помощью квадрокоптеров сотрудники Росгвардии осматривали строящиеся многоэтажные здания и контролировали выход рабочих на улицу для последующей проверки документов, отмечает РЕН ТВ.
По данным силовиков, в ходе рейда были проверены более 100 иностранных граждан. Установлено, что 14 из них находились на объектах без действующего разрешения на работу.
После уплаты штрафов нарушители будут выдворены за пределы России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru