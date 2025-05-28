Операторы дронов Росгвардии помогли выявить 14 нелегалов в Краснодаре

Операторы дронов Росгвардии оказывают содействие полиции в выявлении нелегальных мигрантов на строительных площадках. Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав кадры проверки жилых домов в Краснодаре, проведенной сотрудниками МВД при участии бойцов СОБР и ОМОН.

С помощью квадрокоптеров сотрудники Росгвардии осматривали строящиеся многоэтажные здания и контролировали выход рабочих на улицу для последующей проверки документов, отмечает РЕН ТВ.