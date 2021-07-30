Опасные дни. Врач назвала даты, когда вакцинированные особенно уязвимы

Всего 2,5 процента вакцинированных россиян заражаются коронавирусом. Причем, судя по исследованиям врачей, большинство привитых смогли подцепить вирус в момент формирования устойчивого иммунитета. Это, как правило, 2-3 недели после вакцинации. Причем риски тяжелого течения заболевания у получивших прививки минимальны. Главврач Наталья Шиндряева рассказала, зачем нам всем нужен коллективный иммунитет.

«Вирус имеет такую особенность: мутирует и постоянно размножается в людях. Он создает себе детей. Эти мутации могут быть успешными. Вирус будет более агрессивным и сможет распространяться с большей скоростью и активностью. Нам этого не нужно. Победить пандемию коронавируса возможно только при формировании достаточного коллективного иммунитета», - уверена врач.

Ранее медик назвала способ преодолеть страх перед вакцинацией.







