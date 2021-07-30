Опасные дни. Врач назвала даты, когда вакцинированные особенно уязвимы

Вакцинированные должны быть очень осторожны первое время после прививок. Об этом рассказала главврач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в эфире НСН.


Всего 2,5 процента вакцинированных россиян заражаются коронавирусом. Причем, судя по исследованиям врачей, большинство привитых смогли подцепить вирус в момент формирования устойчивого иммунитета. Это, как правило, 2-3 недели после вакцинации. Причем риски тяжелого течения заболевания у получивших прививки минимальны. Главврач Наталья Шиндряева рассказала, зачем нам всем нужен коллективный иммунитет.

«Вирус имеет такую особенность: мутирует и постоянно размножается в людях. Он создает себе детей. Эти мутации могут быть успешными. Вирус будет более агрессивным и сможет распространяться с большей скоростью и активностью. Нам этого не нужно. Победить пандемию коронавируса возможно только при формировании достаточного коллективного иммунитета», - уверена врач.

Ранее медик назвала способ преодолеть страх перед вакцинацией.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры