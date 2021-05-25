Кто у кого на поводке? Иншаков о желании Жириновского проверять хозяев собак

По его словам, психически неуравновешенные хозяева являются опасностью для собак.

«Ненормальный, психологически неуравновешенный и представляющий опасность для окружающих человек должен находиться в соответствующем месте. Он будет опасен и для собак, в том числе, потому что многое зависит от того, в чьих руках находится животное. Бывают собаки неадекватные и достаточно агрессивные из-за их породы или воспитания. Если на улице вы встретили такую собаку, надо быть внимательным и перейти на другую сторону дороги», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить до 1 декабря текущего года законопроект о ведении учета домашних животных.

