Кто у кого на поводке? Иншаков о желании Жириновского проверять хозяев собак
Психически неуравновешенные хозяева представляю опасность для собак, заявил НСН экс-президент Российской кинологической федерации.
Экс-президент Российской кинологической федерации, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отчасти согласился с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости психиатрического обследования будущих владельцев собак опасных пород.
«У меня всегда были крупные собаки. Сейчас у меня три больших пса – бурбуль южноафриканский, канарский дог и питбуль, три пацана. Живут дружно, агрессии не проявляют. Я не вижу большой разницы между большими, средними и малыми собаками. Но, безусловно, все зависит от человека, какой хозяин - такая и собака. Маленькая машина или большая машина? Люди, приобретая транспорт, понимают, что они делают. То же самое касается и собаководов. Хотя, отчасти Жириновский прав», - сказал он.
По его словам, психически неуравновешенные хозяева являются опасностью для собак.
«Ненормальный, психологически неуравновешенный и представляющий опасность для окружающих человек должен находиться в соответствующем месте. Он будет опасен и для собак, в том числе, потому что многое зависит от того, в чьих руках находится животное. Бывают собаки неадекватные и достаточно агрессивные из-за их породы или воспитания. Если на улице вы встретили такую собаку, надо быть внимательным и перейти на другую сторону дороги», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить до 1 декабря текущего года законопроект о ведении учета домашних животных.
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