Кто у кого на поводке? Иншаков о желании Жириновского проверять хозяев собак

Психически неуравновешенные хозяева представляю опасность для собак, заявил НСН экс-президент Российской кинологической федерации.

Экс-президент Российской кинологической федерации, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отчасти согласился с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости психиатрического обследования будущих владельцев собак опасных пород.

«У меня всегда были крупные собаки. Сейчас у меня три больших пса – бурбуль южноафриканский, канарский дог и питбуль, три пацана. Живут дружно, агрессии не проявляют. Я не вижу большой разницы между большими, средними и малыми собаками. Но, безусловно, все зависит от человека, какой хозяин - такая и собака. Маленькая машина или большая машина? Люди, приобретая транспорт, понимают, что они делают. То же самое касается и собаководов. Хотя, отчасти Жириновский прав», - сказал он.

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По его словам, психически неуравновешенные хозяева являются опасностью для собак.

«Ненормальный, психологически неуравновешенный и представляющий опасность для окружающих человек должен находиться в соответствующем месте. Он будет опасен и для собак, в том числе, потому что многое зависит от того, в чьих руках находится животное. Бывают собаки неадекватные и достаточно агрессивные из-за их породы или воспитания. Если на улице вы встретили такую собаку, надо быть внимательным и перейти на другую сторону дороги», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: Александр Иншаков. Фото с сайта newstes.ru
ТЕГИ:Александр ИншаковСобакиВладимир Жириновский
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