Заморозки в мае повредили около 100 га виноградников в Ростовской области
Заморозки, которые отмечались в ряде регионов России в мае, повредили около 100 гектаров лозы винограда в Ростовской области. Такие уточнённые данные представили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Под удар заморозков попали участки виноградарей в пяти районах. Сейчас в области идёт закладка виноградников. Предполагается обеспечить показатели не меньше 2023 года, передает «Интерфакс».
Регион по итогам прошлого года нарастил площади закладки виноградников на 20% по сравнению с 2022 годом, до 56 гектаров. Предполагается к 2030 году достичь показателя в три тысячи гектаров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате майских заморозков в Ростовской области были повреждены или уничтожены более 858 тысяч гектаров посевов ранних зерновых и зернобобовых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четверо задержанных признались в похищении итальянца в Москве
- Заморозки в мае повредили около 100 га виноградников в Ростовской области
- Продажи новых автомобилей в России увеличились на 76%
- Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля
- Кушанашвили пообещал победить болезнь и вернуться
- На Украине суд заочно осудил главу ЛНР Пасечника
- Правнучка Льва Толстого выступит в музее писателя в Москве
- «Аэрофлот» опроверг поломку шасси у рейса Самара — Москва
- Журналиста Невзорова и его супругу признали экстремистским объединением
- Советник Пушилина: Более 40% территории ДНР все еще под контролем ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru