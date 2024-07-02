Заморозки в мае повредили около 100 га виноградников в Ростовской области

Заморозки, которые отмечались в ряде регионов России в мае, повредили около 100 гектаров лозы винограда в Ростовской области. Такие уточнённые данные представили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Под удар заморозков попали участки виноградарей в пяти районах. Сейчас в области идёт закладка виноградников. Предполагается обеспечить показатели не меньше 2023 года, передает «Интерфакс».