Заморозки в мае повредили около 100 га виноградников в Ростовской области

Заморозки, которые отмечались в ряде регионов России в мае, повредили около 100 гектаров лозы винограда в Ростовской области. Такие уточнённые данные представили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Под удар заморозков попали участки виноградарей в пяти районах. Сейчас в области идёт закладка виноградников. Предполагается обеспечить показатели не меньше 2023 года, передает «Интерфакс».

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Регион по итогам прошлого года нарастил площади закладки виноградников на 20% по сравнению с 2022 годом, до 56 гектаров. Предполагается к 2030 году достичь показателя в три тысячи гектаров.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате майских заморозков в Ростовской области были повреждены или уничтожены более 858 тысяч гектаров посевов ранних зерновых и зернобобовых.

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Фото: tsimlawines.ru
ТЕГИ:ВиноРостовская ОбластьЗаморозки

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