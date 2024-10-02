«Опасаться нечего!»: Медведев в «Ростелекоме» будет «присматривать» за компанией
Дмитрий Медведев на должности главы совета директоров в «Ростелекоме» не будет управлять компанией, так что не стоит переживать за изменения тарифных планов, ждать каких-то ограничений или проблем, заявил НСН Денис Кусков.
Дмитрий Медведев на посту главы совета директоров «Ростелекома» будет заниматься надзорной деятельностью и определять вектор развития, но его назначение не принесет никаких ключевых изменений в деятельность компании. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщила пресс-служба компании. Кусков рассказал, что здесь не играет роли, кто именно из государственных лиц будет присматривать за принадлежащей государству компанией.
«Ростелеком» - это прогосударственная компания. Дмитрий Медведев работает достаточно давно на государственных должностях. Естественно, он не будет управлять этой компанией. Для этого есть руководитель, генеральный директор Михаил Осеевский. Но есть орган, который приглядывает за деятельностью, оценивает деятельность, определяет перспективы развития. Сейчас это будет Медведев. Поэтому здесь не настолько важно, кто из органов государственной власти и конкретных лиц будет входить в совет директоров. Политика «Ростелекома» не изменится. Я думаю, он имеет отдаленное понимание относительно развития рынка телекоммуникаций, у него другое направление. Поэтому я не вижу там чего-то такого, что могло бы кардинально поменять деятельность компании и изменить ее. Не стоит опасаться, что это каким-то образом повлияет на тарифные планы, или будут проблемы с доступом к иностранному оборудованию», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что в совет директоров «Ростелекома» выдвигались 11 кандидатов. Помимо Медведева в этот список вошли глава Минцифры Максут Шадаев, глава ВТБ Андрей Костин и другие, передает «Радиоточка НСН».
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