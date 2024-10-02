«Опасаться нечего!»: Медведев в «Ростелекоме» будет «присматривать» за компанией

«Ростелеком» - это прогосударственная компания. Дмитрий Медведев работает достаточно давно на государственных должностях. Естественно, он не будет управлять этой компанией. Для этого есть руководитель, генеральный директор Михаил Осеевский. Но есть орган, который приглядывает за деятельностью, оценивает деятельность, определяет перспективы развития. Сейчас это будет Медведев. Поэтому здесь не настолько важно, кто из органов государственной власти и конкретных лиц будет входить в совет директоров. Политика «Ростелекома» не изменится. Я думаю, он имеет отдаленное понимание относительно развития рынка телекоммуникаций, у него другое направление. Поэтому я не вижу там чего-то такого, что могло бы кардинально поменять деятельность компании и изменить ее. Не стоит опасаться, что это каким-то образом повлияет на тарифные планы, или будут проблемы с доступом к иностранному оборудованию», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в совет директоров «Ростелекома» выдвигались 11 кандидатов. Помимо Медведева в этот список вошли глава Минцифры Максут Шадаев, глава ВТБ Андрей Костин и другие, передает «Радиоточка НСН».

