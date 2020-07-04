Опальный священник после лишения сана выступил с заявлением

Схиигумен Сергий (Николай Романов), по решению церковного суда лишенный сана, выступил с заявлением из захваченного Среднеуральского женского монастыря. Ролик опубликован на YouTube его сторонника Всеволода Могучева.

Сергий обвинил гражданские и церковные власти России в развале страны. Он Предложил собрать народный поместный собор, чтобы судить «предателей и изменников Родины», «ведущих страну по пути цифровизации». А также объявил о сборе народного ополчения.

Сергий упрекнул власти в желании через вакцинацию от коронавируса чипировать людей - «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны».

Также опальный Романов заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия.

«Разжалованный» схиигумен отказался покидать монастырь

Напомним, 3 июля церковный суд лишил схиигумена Сергия сана. Священник был признан виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Решение суда должен утвердить патриарх.

Схиигумен Сергий известен как священник с криминальным прошлым: он был осуждён по делу об убийстве и хищении госимущества. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, в его личном деле нет справки о судимости – при её наличии он не смог бы стать священником. Отец Сергий не верит в пандемию коронавируса. Ранее он проклял тех, кто закрывал храмы, а также открыто выступил против РПЦ.

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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:РПЦЦерковь
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