Опальный священник после лишения сана выступил с заявлением
Схиигумен Сергий (Николай Романов), по решению церковного суда лишенный сана, выступил с заявлением из захваченного Среднеуральского женского монастыря. Ролик опубликован на YouTube его сторонника Всеволода Могучева.
Сергий обвинил гражданские и церковные власти России в развале страны. Он Предложил собрать народный поместный собор, чтобы судить «предателей и изменников Родины», «ведущих страну по пути цифровизации». А также объявил о сборе народного ополчения.
Сергий упрекнул власти в желании через вакцинацию от коронавируса чипировать людей - «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны».
Также опальный Романов заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия.
Напомним, 3 июля церковный суд лишил схиигумена Сергия сана. Священник был признан виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Решение суда должен утвердить патриарх.
Схиигумен Сергий известен как священник с криминальным прошлым: он был осуждён по делу об убийстве и хищении госимущества. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, в его личном деле нет справки о судимости – при её наличии он не смог бы стать священником. Отец Сергий не верит в пандемию коронавируса. Ранее он проклял тех, кто закрывал храмы, а также открыто выступил против РПЦ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru