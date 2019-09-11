ОП предложила готовить профессиональных наблюдателей на выборах

В России предложили создать институт профессиональных наблюдателей на выборах. С инициативой выступил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов. По его мнению, это повысит доверие избирателей на выборах.

В настоящее время наблюдателями на выборах выступают представители партий и кандидатов.

Речь об этом шла на сегодняшнем заседании рабочей группы ОП по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета, посвященном распространение фейковой информации в ходе единого дня голосования.

Кроме того, в ходе заседания решено пригласить представителей американских компаний Google и Facebook в Общественную палату (ОП) РФ для обсуждения вопроса о размещении ими политической рекламы в ходе выборов 8 сентября. Об этом сообщил глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины. Это нарушает российское избирательное законодательство.

Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал НСН, в чем успех прошедших выборов для правящей партии.







