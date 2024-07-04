ОП Москвы: жители столицы должны иметь возможность всех видов голосования

Власти российской столицы готовы обеспечить горожан всеми доступными инструментами голосования – как дистанционно, так и с бюллетенями на участке. Об этом было заявлено в Общественной палате Москвы, где состоялось заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля.

Участники обсудили предстоящее голосование на выборах в сентябре в Мосгордуму и муниципальных депутатов ТиНАО. Как отметил заместитель главы городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, в последние годы все меньше избирателей в мегаполисе голосуют посредством бумажных бюллетеней.