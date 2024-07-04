ОП Москвы: жители столицы должны иметь возможность всех видов голосования

Власти российской столицы готовы обеспечить горожан всеми доступными инструментами голосования – как дистанционно, так и с бюллетенями на участке. Об этом было заявлено в Общественной палате Москвы, где состоялось заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля.

Участники обсудили предстоящее голосование на выборах в сентябре в Мосгордуму и муниципальных депутатов ТиНАО. Как отметил заместитель главы городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, в последние годы все меньше избирателей в мегаполисе голосуют посредством бумажных бюллетеней.

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Так, на последних выборах мэра Москвы, электроннывй вариант голосования предпочти более 80% избирателей.

Реут предложил ввести заявительный формат для голосования бумажным бюллетенем. Москвичи, которые заходят проголосовать по-старому, должны будут обратиться в свою территориальную избирательную комиссию с просьбой предоставить им такую возможность. Также прозвучало предложение обеспечить подачу такого заявления онлайн - через портал mos.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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