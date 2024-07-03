ЦИК принял новый порядок электронного голосования
Центризбирком на заседании в среду принял новый порядок электронного голосования, субъекты РФ смогут определять особенности процедуры такого голосования на выборах в регионах. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил зампредседателя комиссии Николай Булаев, теперь комиссии каждого субъекта будут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на основе технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей, других особенностей регионов.
В принятом проекте постановления ЦИК обращается внимание комиссий, организующих выборы, на создание условий для реализации активного избирательного права каждого гражданина. В этих целях могут быть задействованы дистанционное электронное и электронное голосование либо традиционные бюллетени.
Ранее в ЦИК определили, что Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября.
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