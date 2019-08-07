ООП: Белорусские таксисты должны иметь в России преференции

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов».

В последний день весенней сессии Госдумы ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Кроме того, в каждом автомобиле должно быть установлено устройство, совмещающее в себе функции тахографа, навигатора и онлайн-кассы. По предварительным подсчетам специалистов, это оборудование может обойтись водителям такси более чем в 20 тысяч рублей. Также субъекты федерации будут вправе установить обязанность водителей пройти аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с НСН выразил недовольство тем, что законопроект может ввести запрет на работу в такси для граждан из других стран.

«Появились ограничения. Не может быть выдано разрешение выдать автомобиль водителю, который не имеет российского гражданства. Мы должны говорить о том, что данный законопроект будет блокирован абсолютно точно любыми разумными людьми в правительстве, которое очень четко следит за союзным государством. Граждане Белоруссии всегда должны работать в нашей стране, потому что установлены договоренности на уровне президентов. Такие же примерно преференции примерно должны быть для граждан других стран, входящих в различные международные соглашения с Россией. Такие соглашения действуют не только в таксомоторных перевозках, но и в других видах деятельности. Никаких ограничений на такую работу быть не должно. Мы должны, прежде всего, обращать внимание на профессионализм», - заключил он.

Ранее сообщалось, что закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк на пресс-конференции НСН заявил, что допускать к работе в такси можно граждан только с национальными водительскими правами.

