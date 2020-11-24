ООН рассмотрит предложение Путина по российской вакцине от коронавируса

ООН ведёт дискуссии по предложению президента России Владимира Путина предоставить организации российскую вакцину от COVID-19. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель международной организации отметил, что ООН продолжает рассмотрение и обсуждение инициативы российского лидера.

Владимир Путин на выступлении в Генеральной ассамблее ООН в сентябре предложил организации предоставить российский препарат от коронавируса бесплатно. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не исключил возможность представления вакцины разработчиками в штаб-квартире организации.

В России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Первым препаратом стала вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Пострегистрационные исследования продолжаются с сентября.

Вторая вакцина, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», была зарегистрирована в октябре, а 18 ноября получила разрешение на пострегистрационные испытания.

