ООН рассмотрит предложение Путина по российской вакцине от коронавируса
ООН ведёт дискуссии по предложению президента России Владимира Путина предоставить организации российскую вакцину от COVID-19. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Представитель международной организации отметил, что ООН продолжает рассмотрение и обсуждение инициативы российского лидера.
Владимир Путин на выступлении в Генеральной ассамблее ООН в сентябре предложил организации предоставить российский препарат от коронавируса бесплатно. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не исключил возможность представления вакцины разработчиками в штаб-квартире организации.
В России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Первым препаратом стала вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Пострегистрационные исследования продолжаются с сентября.
Вторая вакцина, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», была зарегистрирована в октябре, а 18 ноября получила разрешение на пострегистрационные испытания.
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