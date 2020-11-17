ООН попросила у G20 28 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран Большой двадцатки с предложением выделить 28 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Письмо Гутерриша опубликовано на официальном сайте организации.
Генеральный секретарь в преддверии саммита G20 призвал глав государств-участников группы «заполнить дефицит финансирования». По словам Гутерриша, сумма в $28 млрд необходима для инициативы по ускорению доступа к инструментам борьбы с коронавирусом, увеличения производства медицинских средств первой необходимости, а также обеспечения базового медицинского обслуживания в странах мира.
Глава ООН отметил, что организация намерена противостоять «любым формам прививочного национализма», когда какое-либо государство обеспечивает себя вакцинами в ущерб другим странам.
Саммит Большой двадцатки пройдёт 21-22 ноября в онлайн-формате под председательством короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Одной из основных тем встречи лидеров стран G20 станет восстановление экономического роста после пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru