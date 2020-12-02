ООН: Никто кроме России не предложил сотрудникам свою вакцину

Ни одно государство кроме России ещё не предлагало свою вакцину от коронавируса для сотрудников ООН. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

В среду разработчики вакцины «Спутник V» представили препарат в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить вакцину сотрудникам организации.

По словам Стефана Дюжаррика, российское предложение препарата от коронавируса является единственным. ООН продолжает консультации по российскому препарату с ВОЗ и разработчиками вакцины.

Официальный представитель отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш воспользуется вакциной, как только она будет доступна. При этом руководство ООН хотело бы видеть, что препарат доступен тем, кто в нём нуждается.

