ООН не принял кандидата на должность постпреда Афганистана от талибов

Афганистан на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен предыдущим дипломатом, работавшим ранее в этой должности. Об этом сообщает представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» запросило у организации возможность выступить на сессии. Боевики выдвинули своего кандидата на этот пост.

«В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Исхакзай был назначен свергнутым правительством Афганистана. Талибы рассчитывали, что представлять их будет Сухейль Шахин.

Ранее издание Associated Press сообщило, что «Талибан» вернет наказание в виде смертной казни и отрубания конечности.

