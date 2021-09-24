ООН не принял кандидата на должность постпреда Афганистана от талибов
Афганистан на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен предыдущим дипломатом, работавшим ранее в этой должности. Об этом сообщает представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Ранее запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» запросило у организации возможность выступить на сессии. Боевики выдвинули своего кандидата на этот пост.
«В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай», - цитирует Дюжаррика ТАСС.
Исхакзай был назначен свергнутым правительством Афганистана. Талибы рассчитывали, что представлять их будет Сухейль Шахин.
Ранее издание Associated Press сообщило, что «Талибан» вернет наказание в виде смертной казни и отрубания конечности.
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