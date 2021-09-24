В Афганистане вернут смертные казни на стадионах и отрубание конечностей

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вернет наказание в виде смертной казни и отрубания конечности. Об этом рассказал глава комиссии по исполнению наказаний Нуреддин Тораби, передает Associated Press.

Он осудил вмешательство других стран, критиковавших практику смертных казней на стадионе, а также заявил, что традиционные исламские наказания вроде отрубания конечностей и забивания камнями.

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«Все критиковали нас за казни на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана», — заявил Тораби.

По словам Тораби, практика отрубания конечностей положительно влияет на безопасность и оказывает «сдерживающий эффект».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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