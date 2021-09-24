В Афганистане вернут смертные казни на стадионах и отрубание конечностей

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вернет наказание в виде смертной казни и отрубания конечности. Об этом рассказал глава комиссии по исполнению наказаний Нуреддин Тораби, передает Associated Press.

Он осудил вмешательство других стран, критиковавших практику смертных казней на стадионе, а также заявил, что традиционные исламские наказания вроде отрубания конечностей и забивания камнями.