В Афганистане вернут смертные казни на стадионах и отрубание конечностей
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вернет наказание в виде смертной казни и отрубания конечности. Об этом рассказал глава комиссии по исполнению наказаний Нуреддин Тораби, передает Associated Press.
Он осудил вмешательство других стран, критиковавших практику смертных казней на стадионе, а также заявил, что традиционные исламские наказания вроде отрубания конечностей и забивания камнями.
«Все критиковали нас за казни на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана», — заявил Тораби.
По словам Тораби, практика отрубания конечностей положительно влияет на безопасность и оказывает «сдерживающий эффект».
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