Онлайн-школе RT исполнилось пять лет

Так, в ноябре 2024 года школа одержала победу на премии Союза журналистов России «Золотая стратегия» в номинации «Образовательные проекты».

Среди программ, которые предлагает школа, числятся курсы по «ТВ-и онлайн-журналистике», международный проект RT Academy и «Научпоп-журналистика».

В качестве экспертов в школе преподают лучшие корреспонденты, ведущие, операторы и режиссёры, такие как телеведущий «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс, популярный блогер Сергей Малозёмов и писатель и драматург Александр Цыпкин.

Ранее телеканал RT Balkan запустил круглосуточное вещание на сербском языке, новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



