Онлайн-школе RT исполнилось пять лет

Онлайн-школа RT, которая ежегодно проводит десятки программ для журналистов различного уровня подготовки, отпраздновала свой пятилетний юбилей, сообщил телеканал.

За пять лет обучение там прошли более трех тысяч медийщиков, из них свыше 100 открыли для себя новые возможности в профессии и присоединились к команде международного телеканала RT.

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Так, в ноябре 2024 года школа одержала победу на премии Союза журналистов России «Золотая стратегия» в номинации «Образовательные проекты».

Среди программ, которые предлагает школа, числятся курсы по «ТВ-и онлайн-журналистике», международный проект RT Academy и «Научпоп-журналистика».

В качестве экспертов в школе преподают лучшие корреспонденты, ведущие, операторы и режиссёры, такие как телеведущий «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс, популярный блогер Сергей Малозёмов и писатель и драматург Александр Цыпкин.

Ранее телеканал RT Balkan запустил круглосуточное вещание на сербском языке, новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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