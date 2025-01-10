Mediascope: Телеканал «Россия-1» возглавил рейтинг каналов по доле аудитории в 2024 году
Телеканал «Россия-1» по итогу 2024 года возглавил рейтинг каналов по доле аудитории, набрав 14%, сообщает исследовательская компания Mediascope.
На втором месте с долей 9,5% разместился телеканал НТВ, в тройку лидеров также вошел Пятый канал с долей аудитории 7,7%. При этом Первый канал занял четвертую позицию (7,3%), а РЕН ТВ расположился на пятой строчке (6,9%).
Наиболее популярными еженедельными развлекательными программами 2024 года стали шоу Андрея Малахова — «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!», которые транслируются на телеканале «Россия-1».
В новогоднюю ночь большая часть россиян также отдала предпочтение телеканалу «Россия-1», средний показатель зрителей составил 14%, следует из статистики, собранной Mediascope по запросу РБК. В тройку лидеров новогоднего телеэфира также вошли Первый канал и ТНТ.
Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман сообщил «Радиоточке НСН», что новогодние музыкальные комедии от телеканала ТНТ уже стали новым успешным форматом, который интересен зрителям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru