Онлайн-сервисами портала «Малый бизнес Москвы» за полгода воспользовались более 26 тыс. раз

Самыми популярными услугами стали запись в бесплатный коворкинг, интерактивный помощник и проверка контрагентов. «Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело», — добавила Сергунина.

На сайте можно найти информацию о том, как стать франчайзи. В проект обратились более шести тысяч пользователей за 2,5 месяца.

