Онлайн-сервисами портала «Малый бизнес Москвы» за полгода воспользовались более 26 тыс. раз
Московские предприниматели воспользовались сервисом портала ГБУ «Малый бизнес Москвы» более 26 тысяч раз за первую половину 2021 года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Самыми популярными услугами стали запись в бесплатный коворкинг, интерактивный помощник и проверка контрагентов. «Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело», — добавила Сергунина.
На сайте можно найти информацию о том, как стать франчайзи. В проект обратились более шести тысяч пользователей за 2,5 месяца.
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