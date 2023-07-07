Онлайн-кинотеатр PREMIER оштрафовали на 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор составил 32 протокола за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ в отношении онлайн-кинотеатров, сообщает РИА Новости.

«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Уточняется, что 17 документов были составлены в отношении юридических лиц, в том числе владельцев Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Кинопоиск, Wink, PREMIER START и других. Ещё 15 - в отношении должностных лиц.

По решению суда, сервисам Триколор Кино и ТВ онлайн, Peers.TV, Кинопоиск были назначены штрафы по одному млн рублей, START оштрафовали на 3,7 млн рублей, PREMIER - на четыре млн рублей.

Ранее участок мирового судьи района Замоскворечье в Москве зарегистрировал административный протокол, который составлен на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского за распространение в интернете информации об ЛГБТ среди детей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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