«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.
Отмечается, что сервис признали виновным в распространении среди несовершеннолетних с использованием интернета информации с демонстрацией ЛГБТ.
«Назначить штраф в размере 1 млн рублей», — постановил суд.
Поводом для штрафа послужило размещение маркировки «16+» вместо «18+» на некоторых фильмах, транслируемых видеосервисом, в том числе картинах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Идеальные незнакомцы».
«Кинопоиск» намерен обжаловать решение суда.
«Закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений», — отметила представитель пресс-службы компании.
Ранее онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за показ несовершеннолетним ЛГБТ-контента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru