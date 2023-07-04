«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.

«Кинопоиску» грозит крупный штраф за пропаганду ЛГБТ

Отмечается, что сервис признали виновным в распространении среди несовершеннолетних с использованием интернета информации с демонстрацией ЛГБТ.

«Назначить штраф в размере 1 млн рублей», — постановил суд.

Поводом для штрафа послужило размещение маркировки «16+» вместо «18+» на некоторых фильмах, транслируемых видеосервисом, в том числе картинах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Идеальные незнакомцы».

«Кинопоиск» намерен обжаловать решение суда.

«Закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений», — отметила представитель пресс-службы компании.

Ранее онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за показ несовершеннолетним ЛГБТ-контента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ЛГБТШтрафКиноМоскваСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры