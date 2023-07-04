«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Утром в Новой Москве и Подмосковье была пресечена атака пяти беспилотников Пенсионер Насиб Гасанов стал шестым самовыдвиженцем на выборах мэра Москвы Сразу несколько автомобилей столкнулись на МКАДе из-за переходившего трассу утиного семейства Четыре детских сада и две школы возводят в Новой Москве Почти 19 тысяч обращений обработал единый контактный центр Стройкомплекса за полгода