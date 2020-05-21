Онлайн-фестиваль «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии» пройдет 23 мая

Онлайн-фестиваль профессиональной ориентации пройдет в Москве 23 мая. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, он начнется в 11:00 и продлится до 16:00. Участникам мероприятия «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии» расскажут о профориентации и востребованных направлениях.

Отметим, онлайн-фестиваль организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Он состоится в рамках проекта «Профориентационный марафон».

По словам Натальи Сергуниной, организаторы подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них - помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию. Участие в фестивале бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.