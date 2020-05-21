Онлайн-фестиваль «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии» пройдет 23 мая
Онлайн-фестиваль профессиональной ориентации пройдет в Москве 23 мая. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, он начнется в 11:00 и продлится до 16:00. Участникам мероприятия «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии» расскажут о профориентации и востребованных направлениях.
Отметим, онлайн-фестиваль организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Он состоится в рамках проекта «Профориентационный марафон».
По словам Натальи Сергуниной, организаторы подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них - помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию. Участие в фестивале бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
Ранее НСН писала, что столичные семьи могут принять участие в онлайн-конкурсе «Городская мастерская семейного творчества». Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что подать заявку на участие можно до 21 июня.
Творческие проекты можно представить в одной или нескольких номинациях. Это, в частности, может быть рисунок, фотография, музыкальная композиция или видеоролик. Всего для конкурсантов будут доступны 9 номинаций. Сергунина подчеркнула, что оценивать работы московских семей будет авторитетное жюри под руководством Александра Ширвиндта. Итоги онлайн-конкурса подведут 8 июля, в День семьи», отмечает Москва 24.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, семье необходимо выбрать лидера команды, определиться с проектом и зарегистрировать его с 20 мая по 21 июня.
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