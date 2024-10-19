Онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу
19 октября 202414:59
Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу. Об этом говорится в обновленном посте ее администратора Stiver.
В конце октября руководитель сайта сообщил о развитии у него агрессивной формы рака мозга, в связи с чем проекту угрожало закрытие в течение следующих недель.
Библиотека «Флибуста» заблокирована в России, соответствующее решение принял Мосгорсуд в 2016 году. До этого Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу из-за нарушения авторских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru