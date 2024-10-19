Онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу

Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу. Об этом говорится в обновленном посте ее администратора Stiver.

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» предупредил о закрытии проекта

В конце октября руководитель сайта сообщил о развитии у него агрессивной формы рака мозга, в связи с чем проекту угрожало закрытие в течение следующих недель.

Библиотека «Флибуста» заблокирована в России, соответствующее решение принял Мосгорсуд в 2016 году. До этого Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу из-за нарушения авторских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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