Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» предупредил о закрытии проекта
24 сентября 202409:23
Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» завершит свою работу. Об этом сообщил создатель ресурса Stiver на сайте проекта.
«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал создатель библиотеки.
Как отметил Stiver, серверы проекта оплачены еще на несколько недель.
Библиотека «Флибуста» заблокирована в России, соответствующее решение принял Мосгорсуд в 2016 году. До этого Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу из-за нарушения авторских прав, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru