Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» предупредил о закрытии проекта

Некоммерческая онлайн-библиотека «Флибуста» завершит свою работу. Об этом сообщил создатель ресурса Stiver на сайте проекта.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал создатель библиотеки.

Как отметил Stiver, серверы проекта оплачены еще на несколько недель.

Библиотека «Флибуста» заблокирована в России, соответствующее решение принял Мосгорсуд в 2016 году. До этого Роскомнадзор ограничивал доступ к ресурсу из-за нарушения авторских прав, напоминает Ura.ru.

