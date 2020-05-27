Онлайн-акция «День без турникетов» начнется в столице 28 мая

В Москве пройдет очередная онлайн-акция «День без турникетов». Как сообщается на официальном сайте столичного мэра, он начнется 28 мая и продлится до 30 числа. В её рамках пройдут 18 дистанционных мастер-классов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, отмечает АГН Москва.

Она сообщила, что мастер-классы проведут представители конструкторского бюро, детского технопарка, школы полетов и других партнеров проекта. Трансляции состоятся на сайте акции. По словам Сергуниной, мастер-классы рассчитаны на виртуальных гостей разных возрастов. Среди предложенных тем – основы 3D-моделирования и компьютерной анимации, принципы пилотирования самолетов, а также приготовление мороженого.

Наталья Сергунина напомнила, что акция «День без турникетов» проходит в столице с 2012 года. За это время в нем приняли участие более 120 тысяч человек и свыше 200 организаций.