Онколог: В России нет клинических исследований для борьбы с нейрофиброматозом

В России нет полноценных исследований, позволяющих диагностировать нейрофиброматоз — редкий вид рака, не имеющий пока лечения. Об этом телеканалу «360» рассказала уникальный специалист и учёный Дина Степанова, обустроившая собственными силами лабораторию на базе РНИМУ имени Н. И. Пирогова в Москве.

Об этом заболевании в России практически не знают, в то время как оно есть у 1 из 60 тысяч детей в стране, рассказала Степанова. Дети, подверженные заболеванию, как правило, не доживают и до 20 лет. Если вовремя узнать о болезни, можно дожить до 30-ти.

«Для таких детей в принципе вообще единственный шанс получить хоть какое-то лечение — это попасть в клинические протоколы», — рассказала Степанова.

Для того чтобы в стране появились клинические исследования, напомнила собеседница издания, необходимо наличие фундаментальных исследований. Именно поэтому наличие её лаборатории помогает хотя бы привлечь внимание медицинского сообщества к этой проблеме и продвинуться вперёд в её разрешении.

Добавим, нейрофиброматоз характеризуется образованием у больного опухолей в центральной нервной системе. У детей с заболеванием второго типа к пяти годам уже происходит потеря слуха и равновесия.



