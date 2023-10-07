Онколог предупредила, что вейпы могут способствовать развитию рака

Как отметила Марьенко, табачный дым содержит большое количество свободных радикалов, которые нарушают баланс между оксидантами и антиоксидантами. В результате активируется высвобождение воспалительных медиаторов, повреждается клеточная мембрана легочной ткани.

«Такое повреждение может иметь серьезные последствия и способствовать развитию хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легкого», — предупредила эксперт, подчеркнув, что все это применимо и к электронным курительным устройствам.

По словам Марьенко, ингредиенты жидкостей для вейпов кажутся безопасными, однако при нагреве могут превращаться в другие соединения, и этот процесс недостаточно изучен. При использовании подобных средств тоже могут образовываться элементы, которые повреждают ДНК и способствуют развитию онкологии.

«При этом важно отметить, что в вейпах облегчен способ доставки вредных веществ в органы дыхания из-за отсутствия фильтров», — добавила медик.

