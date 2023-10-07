Онколог предупредила, что вейпы могут способствовать развитию рака
Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением петербургской клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко призвала обратить внимание на связь между вейпингом и раком легких или ротовой полости. Об этом медик заявила в беседе с RT.
Как отметила Марьенко, табачный дым содержит большое количество свободных радикалов, которые нарушают баланс между оксидантами и антиоксидантами. В результате активируется высвобождение воспалительных медиаторов, повреждается клеточная мембрана легочной ткани.
«Такое повреждение может иметь серьезные последствия и способствовать развитию хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легкого», — предупредила эксперт, подчеркнув, что все это применимо и к электронным курительным устройствам.
По словам Марьенко, ингредиенты жидкостей для вейпов кажутся безопасными, однако при нагреве могут превращаться в другие соединения, и этот процесс недостаточно изучен. При использовании подобных средств тоже могут образовываться элементы, которые повреждают ДНК и способствуют развитию онкологии.
«При этом важно отметить, что в вейпах облегчен способ доставки вредных веществ в органы дыхания из-за отсутствия фильтров», — добавила медик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru