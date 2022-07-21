Онколог объяснил развитие деменции у Джо Байдена

По его словам, даже если пациенту удаётся побороть онкологию, деменция может сохраниться в виде забывчивости, невнимательности и расстройства речевой функции, а также апраксии, когда человек «утрачивает способность выполнять и контролировать точную последовательность движений», полностью или частично.

Комментируя заявления президента США Джо Байдена о перенесённом раке Данилов отметил, что вряд ли можно говорить о рецидиве, а вот неадекватное поведение американского лидера как раз связано с прогрессированием деменции, которая неизлечима.

«Деменцию излечить полностью невозможно, её можно контролировать, оттягивая наступление тяжёлой стадии болезни, когда наступает полная деградация личности. Байдену придётся всю жизнь бороться с проявлениями этой болезни», - заключил врач.

Ранее Джо Байден заявил, что заболел раком в детстве, а причиной стало загрязнение окружающей среды в штате Делавэр, сообщает RT. В Белом доме отметили, что рак кожи американский лидер перенёс ещё до вступления в должность президента.

