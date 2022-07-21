Онколог объяснил развитие деменции у Джо Байдена
Врач-онколог Михаил Данилов заявил, что у больных раком впоследствии возникает деменция, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, даже если пациенту удаётся побороть онкологию, деменция может сохраниться в виде забывчивости, невнимательности и расстройства речевой функции, а также апраксии, когда человек «утрачивает способность выполнять и контролировать точную последовательность движений», полностью или частично.
Комментируя заявления президента США Джо Байдена о перенесённом раке Данилов отметил, что вряд ли можно говорить о рецидиве, а вот неадекватное поведение американского лидера как раз связано с прогрессированием деменции, которая неизлечима.
«Деменцию излечить полностью невозможно, её можно контролировать, оттягивая наступление тяжёлой стадии болезни, когда наступает полная деградация личности. Байдену придётся всю жизнь бороться с проявлениями этой болезни», - заключил врач.
Ранее Джо Байден заявил, что заболел раком в детстве, а причиной стало загрязнение окружающей среды в штате Делавэр, сообщает RT. В Белом доме отметили, что рак кожи американский лидер перенёс ещё до вступления в должность президента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине во избежание ядерной войны
- Онколог объяснил развитие деменции у Джо Байдена
- В Минкульте поддержали идею создания социальных театров для подростков
- Экс-режиссёра «Ералаша» посадили за педофилию
- В Подмосковье обезьяна напала на двухлетнюю девочку
- Дело об ограблении вдовы Градского рассмотрит Наро-Фоминский суд
- Лавров заявил о желании Венгрии приобрести у РФ дополнительные объемы газа
- Президент США Байден заразился коронавирусом
- Ветеринары спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки
- Зеленский опроверг информацию о своей госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru