Собянин: В 2022 году будет расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологией
Программа лекарственного обеспечения больных с диагнозом по линии онкологии в российской столице в 2022 году будет в значительной степени расширена. Об этом объявил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Московской городской думе.
По словам градоначальника, современную таргетную, иммунную и гормональную терапию получат пациенты, которые страдают 10 различными видами рака. В общей сложности на эти диагнозы приходится 90% онкологических больных, уточнил Собянин.
В ходе выступления мэр также отметил, что в условиях пандемии коронавируса не прерывалась экстренная и плановая помощь москвичам. За последние 10 лет в Москве построено более 100 медицинских объектов, в том числе, для нужд городского здравоохранения 56.
Модернизация здравоохранения не привела к снижению доступности стационарной помощи. Число госпитализаций и пролеченных больных выросло на 20%.
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