Собянин: В 2022 году будет расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологией

Программа лекарственного обеспечения больных с диагнозом по линии онкологии в российской столице в 2022 году будет в значительной степени расширена. Об этом объявил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Московской городской думе.

По словам градоначальника, современную таргетную, иммунную и гормональную терапию получат пациенты, которые страдают 10 различными видами рака. В общей сложности на эти диагнозы приходится 90% онкологических больных, уточнил Собянин.

В ходе выступления мэр также отметил, что в условиях пандемии коронавируса не прерывалась экстренная и плановая помощь москвичам. За последние 10 лет в Москве построено более 100 медицинских объектов, в том числе, для нужд городского здравоохранения 56.

Модернизация здравоохранения не привела к снижению доступности стационарной помощи. Число госпитализаций и пролеченных больных выросло на 20%.

