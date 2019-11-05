Онкобольная девушка встретилась с братом после звонка Путину
Неизлечимо больная раком девушка смогла встретиться со своим братом, служащим в армии, после звонка на горячую линию президенту РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгения Майорова.
По данным "Искорки", Вилена Исламова, жившей в Челябинской области, на протяжении пяти лет боролась с лейкозом, однако врачи оказались бессильны.Предсмертным желанием 19-летней Вилены было увидеться с братом, служащим в армии на другом конце страны. 4 октября отец девушки позвонил на горячую линию, чтобы выполнить просьбу дочери.
Юноша приехал к сестре на шесть дней, так как дорога заняла много времени. Вскоре после его отъезда Вилена умерла. Майорова добавила, что служащего также должны отпустить на похороны сестры.
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