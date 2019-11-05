Онкобольная девушка встретилась с братом после звонка Путину

5 ноября 201921:59

Неизлечимо больная раком девушка смогла встретиться со своим братом, служащим в армии, после звонка на горячую линию президенту РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгения Майорова.

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По данным "Искорки", Вилена Исламова, жившей в Челябинской области, на протяжении пяти лет боролась с лейкозом, однако врачи оказались бессильны.Предсмертным желанием 19-летней Вилены было увидеться с братом, служащим в армии на другом конце страны. 4 октября отец девушки позвонил на горячую линию, чтобы выполнить просьбу дочери.

Юноша приехал к сестре на шесть дней, так как дорога заняла много времени. Вскоре после его отъезда Вилена умерла. Майорова добавила, что служащего также должны отпустить на похороны сестры.





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ФОТО: kremlin.ru
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