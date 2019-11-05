Онкобольная девушка встретилась с братом после звонка Путину

По данным "Искорки", Вилена Исламова, жившей в Челябинской области, на протяжении пяти лет боролась с лейкозом, однако врачи оказались бессильны.Предсмертным желанием 19-летней Вилены было увидеться с братом, служащим в армии на другом конце страны. 4 октября отец девушки позвонил на горячую линию, чтобы выполнить просьбу дочери.

Юноша приехал к сестре на шесть дней, так как дорога заняла много времени. Вскоре после его отъезда Вилена умерла. Майорова добавила, что служащего также должны отпустить на похороны сестры.















