ОНК: Яшина* этапировали из московского СИЗО
Бывшего муниципального депутата Москвы, оппозиционера Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из московского СИЗО до вступления приговора в законную силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ответственного секретарь ОНК Москвы Алексея Мельникова.
«Илья Яшин* этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве», — заявил Мельников.
По его словам, правозащитники навещали Яшина дважды, жалоб от политика на условия содержания в СИЗО не поступало.
Отмечается, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда, и такая практика «не редкость».
Ранее Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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