ОНК: Яшина* этапировали из московского СИЗО

Бывшего муниципального депутата Москвы, оппозиционера Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из московского СИЗО до вступления приговора в законную силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ответственного секретарь ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Илью Яшина* отправили в колонию за фейки о ВС РФ

«Илья Яшин* этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве», — заявил Мельников.

По его словам, правозащитники навещали Яшина дважды, жалоб от политика на условия содержания в СИЗО не поступало.

Отмечается, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда, и такая практика «не редкость».

Ранее Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияИлья Яшин
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