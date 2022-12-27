ОНК: Яшина* этапировали из московского СИЗО

«Илья Яшин* этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве», — заявил Мельников.

По его словам, правозащитники навещали Яшина дважды, жалоб от политика на условия содержания в СИЗО не поступало.

Отмечается, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда, и такая практика «не редкость».

Ранее Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

