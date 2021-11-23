ОНК: Ректору Шанинки необходима госпитализация в ближайшее время
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву требуется госпитализация в ближайшее время из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству правозащитник Александр Хуруджи, посетивший Зуева в «Матросской тишине», к состоянию здоровья ректора Шанинки много вопросов. Он добавил, что из-за ухудшения состояния Зуева оформляется допуск в учреждение профильных медиков для его осмотра.
В конце октября следователь вынес постановление о проведении медицинской комиссии по состоянию здоровья Зуева для определения возможности его содержания под стражей. Он имеет проблемы с сосудами, атеросклероз и незадолго до ареста он перенес операцию на сердце.
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