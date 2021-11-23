ОНК: Ректору Шанинки необходима госпитализация в ближайшее время

Как рассказал агентству правозащитник Александр Хуруджи, посетивший Зуева в «Матросской тишине», к состоянию здоровья ректора Шанинки много вопросов. Он добавил, что из-за ухудшения состояния Зуева оформляется допуск в учреждение профильных медиков для его осмотра.



В конце октября следователь вынес постановление о проведении медицинской комиссии по состоянию здоровья Зуева для определения возможности его содержания под стражей. Он имеет проблемы с сосудами, атеросклероз и незадолго до ареста он перенес операцию на сердце.

