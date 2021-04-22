ОНК: почти всех задержанных в Москве сторонников Навального отпустили без составления протоколов
Большинство задержанных на акции протеста в Москве, которая состоялась 21 апреля, отпустили из полиции без составления протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ОНК Москвы Николая Зуевв.
По его словам, массовых задержаний не было, всего в полицейские отделы были доставлены около 20 человек.
«Большинство людей опускали сразу без составления протоколов»,— отметил Зуев.
Ранее в МВД передавали, что акциях протеста приняли участие 14,4 тысячи россиян. При этом официальные сведения о числе задержанных по стране министерство не опубликовало.
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