ОНК: почти всех задержанных в Москве сторонников Навального отпустили без составления протоколов

По его словам, массовых задержаний не было, всего в полицейские отделы были доставлены около 20 человек.

«Большинство людей опускали сразу без составления протоколов»,— отметил Зуев.

Ранее в МВД передавали, что акциях протеста приняли участие 14,4 тысячи россиян. При этом официальные сведения о числе задержанных по стране министерство не опубликовало.

