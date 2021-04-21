В «ОВД-Инфо» заявили о 1000 задержанных на протестных акциях в среду

В России на несанкционированных митингах, прошедших 21 апреля по всей стране в поддержку Алексея Навального, задержано 1004 человека. Об этом сообщает правозащитная организация "ОВД-инфо".

Ранее в МВД передавали, что акциях протеста приняли участие 14,4 тысячи россиян. При этом официальные сведения о числе задержанных по стране министерство не опубликовало.

По официальным данным МВД, акции протеста собрали больше всего людей в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Новосибирске, Омске, Иркутске и Владивостоке. При этом в Санкт-Петербурге насчитали 4,5 тысячи митингующих, а в Москве на улицы вышли 6 тысяч человек.



В "ОВД-инфо" отмечают, что самое значительное число задержанных выявлено в Санкт-Петербурге: полиция задержала 351 человек. Также большое количество задержаний произошло в Уфе, Сочи, Казани.