Союз журналистов России заявил о задержании 10 сотрудников СМИ на акциях протеста

Союз журналистов России (СЖР) заявил о задержании 10 журналистов во время несогласованных митингов по всей территории России. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

По данным Союза журналистов, задержан главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев и корреспондент признанного в РФ СМИ-иноагентом "Радио Свобода" Андрей Новашов. Также был задержан журналист издания "Сибирь. МБХ медиа" Игорь Голято и корреспондент портала UFA1 Артем Супонькин.

В Махачкале были задержаны сотрудницы "Медиазоны" Юлия Сугуева и Барият Идрисова. Главреда Бадмаева обвиняют в призывах к участию в несогласованных акциях, остальные сотрудники были отпущены без составления протоколов. В Казани сообщают о задержании корреспондента издания "Ъ-Казань" Глеба Меркина. Отмечается, что Меркин был задержан и направлен в отделение полиции, хотя он был одет в специальный жилет и имел при себе бейдж и редакционное задание.

В организации передают, что корреспонденты Sota.Vision Федор Орлов и Булат Хайруллин были задержаны, несмотря на наличие экипировки, которую от сотрудников СМИ требуют использовать представители Роскомнадзора. Орлов в настоящий момент находится в ОВД в Воронеже.

