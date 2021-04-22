Союз журналистов России заявил о задержании 10 сотрудников СМИ на акциях протеста
Союз журналистов России (СЖР) заявил о задержании 10 журналистов во время несогласованных митингов по всей территории России. Об этом сообщается на официальном сайте союза.
По данным Союза журналистов, задержан главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев и корреспондент признанного в РФ СМИ-иноагентом "Радио Свобода" Андрей Новашов. Также был задержан журналист издания "Сибирь. МБХ медиа" Игорь Голято и корреспондент портала UFA1 Артем Супонькин.
В Махачкале были задержаны сотрудницы "Медиазоны" Юлия Сугуева и Барият Идрисова. Главреда Бадмаева обвиняют в призывах к участию в несогласованных акциях, остальные сотрудники были отпущены без составления протоколов. В Казани сообщают о задержании корреспондента издания "Ъ-Казань" Глеба Меркина. Отмечается, что Меркин был задержан и направлен в отделение полиции, хотя он был одет в специальный жилет и имел при себе бейдж и редакционное задание.
В организации передают, что корреспонденты Sota.Vision Федор Орлов и Булат Хайруллин были задержаны, несмотря на наличие экипировки, которую от сотрудников СМИ требуют использовать представители Роскомнадзора. Орлов в настоящий момент находится в ОВД в Воронеже.
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