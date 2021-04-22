ОНК: массовых задержаний протестующих в Москве не зафиксировано
Массовых задержаний в результате акции протеста в Москве не было, многих отпускали сразу, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя столичной ОНК Николая Зуева.
По его словам, комиссия продолжает работать и проверять информацию. Так, правозащитники выехали в отдел полиции по району Перово в связи с поступившей информацией о нахождении там девушки, которой якобы необходима медицинская помощь.
Ранее в МВД передавали, что акциях протеста приняли участие 14,4 тысячи россиян. При этом официальные сведения о числе задержанных по стране министерство не опубликовало.
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