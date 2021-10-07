ОНК: экс-чиновницу Ракову поместили в ИВС на Петровке

«Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По ее словам, допрос продолжался до четырех утра», — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в ОНК, Ракова не имеет претензий к условиям содержания или следственной группе. При этом бывшая чиновница не признает вину и подчеркивает, что не скрывалась от следствия.

Предполагается, что в течение дня Раковой будет избрана мера пресечения.

Напомним, накануне объявленная в федеральный розыск чиновница была задержана и доставлена в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Ракова обвиняется по статье «Мошенничество», по данным правоохранительных органов, она причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении контрактов в сфере образования, сообщает Ura.ru.

