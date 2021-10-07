ОНК: экс-чиновницу Ракову поместили в ИВС на Петровке
Экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, находится в двухместной камере изолятора временного содержания на Петровке, 38. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.
«Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По ее словам, допрос продолжался до четырех утра», — сообщил собеседник агентства.
Как отметили в ОНК, Ракова не имеет претензий к условиям содержания или следственной группе. При этом бывшая чиновница не признает вину и подчеркивает, что не скрывалась от следствия.
Предполагается, что в течение дня Раковой будет избрана мера пресечения.
Напомним, накануне объявленная в федеральный розыск чиновница была задержана и доставлена в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Ракова обвиняется по статье «Мошенничество», по данным правоохранительных органов, она причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении контрактов в сфере образования, сообщает Ura.ru.
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