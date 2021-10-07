ОНК: экс-чиновницу Ракову поместили в ИВС на Петровке

Экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, находится в двухместной камере изолятора временного содержания на Петровке, 38. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

«По всей строгости!» Высокие должности могут «аукнуться» Раковой 10 годами тюрьмы

«Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По ее словам, допрос продолжался до четырех утра», — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в ОНК, Ракова не имеет претензий к условиям содержания или следственной группе. При этом бывшая чиновница не признает вину и подчеркивает, что не скрывалась от следствия.

Предполагается, что в течение дня Раковой будет избрана мера пресечения.

Напомним, накануне объявленная в федеральный розыск чиновница была задержана и доставлена в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Ракова обвиняется по статье «Мошенничество», по данным правоохранительных органов, она причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении контрактов в сфере образования, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоЧиновникиМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры