ОНК: бывший схимонах Сергий объявил голодовку
Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий объявил сухую голодовку, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.
По ее словам, это случилось еще 5 января в знак протеста против уголовного преследования схимонаха. «Он только смачивает губы водой, а так не ест и не пьет», - сказала она. Сергий утверждает, что «будет голодать, пока не умрет, или же до тех пор, пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест».
Ранее в пресс-службе столичного УФСИН сообщили, что Сергий не отказался от пищи полностью, а избегает определённых продуктов из-за поста.
Сергия обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт. По решению суда бывший схимонах арестован на два месяца.
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