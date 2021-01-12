ОНК: бывший схимонах Сергий объявил голодовку

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий объявил сухую голодовку, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

По ее словам, это случилось еще 5 января в знак протеста против уголовного преследования схимонаха. «Он только смачивает губы водой, а так не ест и не пьет», - сказала она. Сергий утверждает, что «будет голодать, пока не умрет, или же до тех пор, пока его не освободят из СИЗО хотя бы под домашний арест».