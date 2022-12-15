Мурашко: ситуация с гриппом в России управляемая

Ситуация с ростом заболеваемости гриппом в России управляемая. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Моя поликлиника», сообщает «Интерфакс».

По словам министра, этого удалось достичь благодаря высокому охвату населения вакцинацией от гриппа.

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«Очень хорошо была выстроена программа по вакцинации от гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализаций», - подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияРоссияГриппМинздрав
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