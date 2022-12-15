Мурашко: ситуация с гриппом в России управляемая

«Очень хорошо была выстроена программа по вакцинации от гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализаций», - подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

