Мурашко: ситуация с гриппом в России управляемая
Ситуация с ростом заболеваемости гриппом в России управляемая. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Моя поликлиника», сообщает «Интерфакс».
По словам министра, этого удалось достичь благодаря высокому охвату населения вакцинацией от гриппа.
«Очень хорошо была выстроена программа по вакцинации от гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализаций», - подчеркнул он.
Ранее Мурашко заявил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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