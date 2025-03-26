Онищенко выступил за увеличение возраста молодежи в России
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею увеличения возраста, к которому относится молодежь. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», - указал академик.
Онищенко подчеркнул, что средняя продолжительность жизни увеличивается, возрастная структура меняется. При этом в случае повышения возраста молодежи необходимо избежать административного давления и обосновать, что изменения дадут экономике и науке.
Ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров обнародовал комментарий руководителя организации «Семья и Родина», члена Комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой относительно дискуссий об увеличении до 40 лет возраста молодежи. Сейчас в России к этой категории относят лиц в возрасте 14-35 лет, пишет Ura.ru.
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