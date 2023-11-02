Онищенко: Вакцинацию от гриппа в Москве нужно завершить в ноябре

Сегодня в России привито 52,7 миллиона человек, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.

Вакцинацию от гриппа в Москве нужно завершить в начале ноября, пока ситуация с заболеваемостью еще достаточно спокойная, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Нам нужно завершить кампанию вакцинации от гриппа. Если человек заболевает гриппом, после 5-7 дней температуры... Он лечится, но, тем не менее, организм выходит ослабленным после перенесенного заболевания. На эту ослабленность могут лечь и другие вирусы. На сегодняшний день привито 52,7 миллиона человек. За счет государства прививаются группы риска. Пока еще в Москве ситуация спокойная, за это время, в первой половине ноября, нужно завершить вакцинацию. Москва- это самый уязвимый город, самый беспокойный и густонаселенный, беспрерывно мотается по миру. Сюда можно навезти всего откуда хочешь», - сказал Онищенко.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы относятся к группам высокого риска заражения гриппом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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