Онищенко: Вакцинацию от гриппа в Москве нужно завершить в ноябре

«Нам нужно завершить кампанию вакцинации от гриппа. Если человек заболевает гриппом, после 5-7 дней температуры... Он лечится, но, тем не менее, организм выходит ослабленным после перенесенного заболевания. На эту ослабленность могут лечь и другие вирусы. На сегодняшний день привито 52,7 миллиона человек. За счет государства прививаются группы риска. Пока еще в Москве ситуация спокойная, за это время, в первой половине ноября, нужно завершить вакцинацию. Москва- это самый уязвимый город, самый беспокойный и густонаселенный, беспрерывно мотается по миру. Сюда можно навезти всего откуда хочешь», - сказал Онищенко.



Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы относятся к группам высокого риска заражения гриппом, передает «Радиоточка НСН».

