Онищенко: Вакцинацию от гриппа в Москве нужно завершить в ноябре
Сегодня в России привито 52,7 миллиона человек, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Вакцинацию от гриппа в Москве нужно завершить в начале ноября, пока ситуация с заболеваемостью еще достаточно спокойная, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Нам нужно завершить кампанию вакцинации от гриппа. Если человек заболевает гриппом, после 5-7 дней температуры... Он лечится, но, тем не менее, организм выходит ослабленным после перенесенного заболевания. На эту ослабленность могут лечь и другие вирусы. На сегодняшний день привито 52,7 миллиона человек. За счет государства прививаются группы риска. Пока еще в Москве ситуация спокойная, за это время, в первой половине ноября, нужно завершить вакцинацию. Москва- это самый уязвимый город, самый беспокойный и густонаселенный, беспрерывно мотается по миру. Сюда можно навезти всего откуда хочешь», - сказал Онищенко.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы относятся к группам высокого риска заражения гриппом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трассу М-12 продлят до Тюмени
- «Финуслуги»: Полная стоимость кредита в России превысила 25%
- В Москве задержали мошенников, одалживавших деньги на железнодорожные билеты
- «Известия»: В России призвали запретить продажу мороженого с алкоголем детям
- СМИ: В России захотели изменить систему тарифов на электроэнергию для населения
- Милонов предложил учредить День участника СВО
- Экс-сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»
- Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи
- Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины
- Экс-премьер Италии назвал «провалом» разговор Мелони с Вованом и Лексусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru