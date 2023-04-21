Онищенко: В группы риска по кори входят сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ
Сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ входят в группу риска по заражению корью, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал в пресс-центре «Россия сегодня».
При этом он отметил, что в России есть коллективный иммунитет, вспышки и «пандемии» не будет.
Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с «Радиоточкой НСН». Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться. Случаи заболевания зафиксированы уже в 44 регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru