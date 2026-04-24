Стармер пообещал признать КСИР террористической организацией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен внести в парламент законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Об этом сообщает Jewish Chronicle со ссылкой на интервью с главой правительства.

По его словам, документ будет представлен на следующей парламентской сессии, которая начнется летом. Речь идет о запрете деятельности КСИР на территории страны.