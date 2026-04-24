Стармер пообещал признать КСИР террористической организацией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен внести в парламент законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Об этом сообщает Jewish Chronicle со ссылкой на интервью с главой правительства.

По его словам, документ будет представлен на следующей парламентской сессии, которая начнется летом. Речь идет о запрете деятельности КСИР на территории страны.

Ранее газета Times писала, что МВД Великобритании уже готовит соответствующие меры, однако процесс осложняется юридическими и дипломатическими факторами. В частности, в разведке МИ-6 и МИД опасаются, что такой шаг может привести к разрыву дипломатических каналов и ответным действиям со стороны Ирана, включая высылку британских дипломатов.

Ранее Евросоюз также объявил о намерении включить КСИР в список террористических организаций. В Тегеране этот шаг раскритиковали, заявив о возможных последствиях для европейских стран, передает «Радиоточка НСН».

