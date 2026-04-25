СМИ: США потратили на операцию против Ирана $61 млрд

Расходы США на операцию в отношении Ирана уже превысили $61 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

По данным портала, такие расходы зафиксированы на 55 день боевых действий. Из американской казны тратится более $11,5 тысячи в секунду.

Ресурс в режиме реального времени подсчитывает средства, которые необходимы для содержания персонала и кораблей в регионе, покрытия прочих сопутствующих расходов. Расчеты проводят на основе доклада Пентагона конгрессу США, согласно которому первые шесть дней операции в Иране обошлись в $11,3 млрд, а в дальнейшем на это тратится $1 млрд в день.

Между тем СМИ сообщили, что США представят проект бюджета на 2027 год, основной акцент в котором сделают на резкий рост военных расходов.

