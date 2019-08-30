Онищенко призвал отказаться от шаурмы ради национальной еды
Бывший главный санврач в эфире НСН рассказал, как уберечься от нежелательных последствий употребления шаурмы.
В 65 из 66 точек торговли шаурмой, проверенных в Москве Роспотребнадзором, были выявлены нарушения. Среди них - отсутствие документов о безопасности продуктов, нарушения сроков годности и условий хранения, а также отсутствие медосмотров у персонала. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, как уберечься от нежелательных последствий употребления шаурмы.
«Не думаю, что москвичи налегают на шаурму. Это в основном для приезжих. Если бы у них был выбор – зайти к кафе, поесть приличной еды, первое-второе, это одно дело. Но не у всех есть на это средства. Однако любой человек вправе запросить документы, откуда произошел этот полуфабрикат. И ему обязаны предоставить. Обратить внимание на тех людей, которые стоят за прилавком, есть ли у них спецодежда, опрятно ли они выглядят. Посмотреть общее санитарное состояние объекта, это тоже не требует специальной подготовки. И если есть возможность - отказаться от шаурмы, потому что любое жареное мясо более трудно усваивается организмом», - сказал он.
По мнению парламентария, в сегменте общественного питания нужно наводить порядок.
«Шаурма – это не наш национальный продукт. И Макдональдс – не наш продукт, хотя он наносить не меньший вред, чем шаурма. С точки зрения создания системных проблем в нашем питании – перекусы, еда на ходу. Еще и всухомятку. Было бы правильно взять курс на развитие национального общепита», - подчеркнул Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал ограничения на провоз через госграницу фруктов и овощей в багаже.
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