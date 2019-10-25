Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни
Бывший главный государственный санитарный врач РФ в эфире НСН рассказал о мерах, которые предпринимаются для нераспространения заболевания.
В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек. По данным Роспотребнадзора, причиной могла стать рыба, которую заболевшие ловили в реке Алымка.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о ситуации со вспышкой заболевания.
«В тот водоём, где они ловили рыбу, выбросили 10 тонн рыбы, которая потеряла свои товарные свойства. Это, скорее всего, и спровоцировало ситуацию, которая сейчас произошла. Нужно прекратить сейчас потребление [рыбы], изъять выловленную рыбу из оборота», - заявил Онищенко.
По его словам, сейчас людям ничего не угрожает, а все меры по предотвращению новых случаев заболевания принимаются.
«Что касается больных, два человека сейчас действительно находятся в тяжёлом состоянии. Но они находятся под контролем. Там работают специалисты. Необходимый комплекс мероприятий проводится. Сейчас нужно купировать этот случай доработать те меры, и проработать профилактические меры. Скорее всего, там алкалоиды цианидов, синегнойная водоросль и огромный объем биологического материала, который был вброшен, сдетонировал. Так что не паникуйте. Ситуация серьёзная, но меры принимаются», - добавил Онищенко.
Ранее стало известно, что смертельные тропические болезни угрожают жителям России из-за изменения популяции комаров. Переносчики вирусов Зика, Денге, Чикунгунья и жёлтой лихорадки зафиксированы на всём Черноморском побережье и в Крыму.
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