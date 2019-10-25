Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни

«В тот водоём, где они ловили рыбу, выбросили 10 тонн рыбы, которая потеряла свои товарные свойства. Это, скорее всего, и спровоцировало ситуацию, которая сейчас произошла. Нужно прекратить сейчас потребление [рыбы], изъять выловленную рыбу из оборота», - заявил Онищенко.

По его словам, сейчас людям ничего не угрожает, а все меры по предотвращению новых случаев заболевания принимаются.

«Что касается больных, два человека сейчас действительно находятся в тяжёлом состоянии. Но они находятся под контролем. Там работают специалисты. Необходимый комплекс мероприятий проводится. Сейчас нужно купировать этот случай доработать те меры, и проработать профилактические меры. Скорее всего, там алкалоиды цианидов, синегнойная водоросль и огромный объем биологического материала, который был вброшен, сдетонировал. Так что не паникуйте. Ситуация серьёзная, но меры принимаются», - добавил Онищенко.

Ранее стало известно, что смертельные тропические болезни угрожают жителям России из-за изменения популяции комаров. Переносчики вирусов Зика, Денге, Чикунгунья и жёлтой лихорадки зафиксированы на всём Черноморском побережье и в Крыму.

