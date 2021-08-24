Онищенко пообещал ковид-фри на избирательных участках

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что на всех избирательных участках будут соблюдаться все необходимые меры предостороженности.

«Во-первых, у нас будет три дня. Во-вторых, для тех, кто боится, будет возможность проголосовать по интернету, это вообще вас изолирует полностью. На участках будут соблюдаться все необходимые условия, никаких очередей не будет», - отметил он.

Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

